Napoli, trovati con 190 chili di hashish: due arresti

Durante un blitz antidroga dei carabinieri a Napoli, trovati in un deposito 2000 panetti (190 chili) di hashish e 20mila euro in contanti; due gli arresti

Volevano fingersi rider ma nello zaino per le consegne del cibo avevano la droga. Sono stati trovati in un deposito a San Giovanni a Teduccio, quartiere di Napoli, quasi 2mila panetti di hashish per un totale di 190 chili di sostanza stupefacente; Due persone, un trentunenne e un trentacinquenne, già note alle forze dell’ordine, sono ora agli arresti.

Durante il blitz antidroga dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, i militari hanno trovato anche 20mila euro in contanti. I due indagati sono stati sorpresi mentre si preparavano ad uscire dal locale nel quartiere della periferia orientale di Napoli. Pronti per partire con parte della droga. Questa probabilmente destinata alla gran parte delle piazze di spaccio nella provincia di Napoli.

I due avevano in spalla uno zaino da consegne di cibo di una nota società di food delivery (azienda estranea ai fatti). Al suo interno, la sostanza stupefacente. Lo scopo era probabilmente quello di fingersi rider e mimetizzarsi nel traffico cittadino nel sabato sera. I due finiti in manette sono stati trasferiti in carcere.