Marijuana diretta in Francia: sequestro da 550mila euro nel Napoletano

1 minuto per la lettura

Marijuana diretta in Francia: un pacco sospetto è stato intercettato in un centro spedizioni dell’hinterland di Napoli.

NAPOLI – Un’operazione della Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha portato alla luce un traffico di sostanze stupefacenti nel Napoletano. Un pacco sospetto, diretto in Francia, è stato intercettato in un centro di spedizioni dell’hinterland di Napoli. Al suo interno, conteneva circa 7 kg di infiorescenze di canapa indiana, confezionate in sacchetti di cellophane e pronte per essere rivendute sul mercato nero europeo.

MARIJUANA DIRETTA IN FRANCIA

L’operazione è stata avviata grazie a informazioni raccolte dalle forze dell’ordine e coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Dopo l’intercettazione del pacco, i finanzieri di Frattamaggiore hanno proseguito le indagini, che li hanno condotti nella provincia di Benevento. Qui, in seguito a una perquisizione domiciliare, le Fiamme Gialle hanno scoperto una piantagione illegale composta da circa 600 arbusti di canapa indiana.

Oltre alla piantagione, i finanzieri hanno rinvenuto quasi 60 kg di marijuana essiccata, che, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare un guadagno stimato di circa 550mila euro. Un individuo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.