Bloccati al casello di Napoli dell’A1, in auto con 60mila euro e oro

1 minuto per la lettura

Bloccati al casello di Napoli dell’A1 due sospetti con 60mila euro in contanti, monili d’oro e un coltello durante un controllo. Denunciati entrambi per ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

NAPOLI – Sessantamila euro in contanti, gioielli in oro e un coltello: questo è il bottino scoperto dagli agenti della Polizia Stradale di Napoli nord durante un controllo di routine nei pressi del casello autostradale dell’A1. I due uomini a bordo della vettura insospettiti dalla loro condotta di guida e dalla presenza dell’auto di grossa cilindrata.

IN AUTO CON 60MILA EURO IN CONTANTI, MONILI D’ORO E COLTELLO

Durante l’ispezione della vettura, alla richiesta degli investigatori di spiegare la provenienza della somma e dei gioielli, i due uomini non hanno saputo fornire una giustificazione plausibile. Oltre a questo, all’interno del borsone contenente circa 60.000 euro in contanti e diversi monili in oro, gli agenti hanno trovato anche un coltello, che ha aggravato ulteriormente la posizione dei due. La Polstrada di Napoli ha proceduto a denunciare per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere i due uomini, entrambi con precedenti penali.