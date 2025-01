2 minuti per la lettura

Mercatini abusivi a Napoli. Un’operazione interforze condotta nella zona di Porta Nolana e Piazza Garibaldi ha portato al sequestro di oltre 20 quintali di merce venduta abusivamente.

NAPOLI – Un’operazione interforze condotta a Napoli, nella zona di Porta Nolana e Piazza Garibaldi, ha portato al sequestro di oltre 20 quintali di merce venduta abusivamente. Le autorità hanno già avviato lo smaltimento di tutti i prodotti sequestrati, spesso in condizioni igienico-sanitarie precarie.

MERCATINI ABUSIVI, SEQUESTRATI A NAPOLI 20 QUINTALI DI MERCE

L’operazione, che ha visto il coinvolgimento di numerose forze dell’ordine, della polizia locale e del Comune di Napoli, è stata pianificata in occasione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Michele di Bari. I controlli hanno riguardato 71 persone, di cui tre denunciate, e sono state contestate 11 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. Tra gli arresti, anche un uomo segnalato per possesso di hashish.

La collaborazione tra le diverse autorità ha permesso di intensificare il dispositivo di controllo. Prevista la presenza a rotazione delle forze dell’ordine per tutta la giornata. Un altro passo fondamentale nell’operazione è stato l’impiego di un autocompattatore dell’Asia, presente nella zona per procedere alla distruzione immediata della merce sequestrata. Il Comune ha provveduto alla pulizia dei marciapiedi, resa urgente dal caos generato dai venditori abusivi.

Il prefetto Michele di Bari ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le forze coinvolte, sottolineando l’importanza di queste operazioni per il mantenimento della sicurezza urbana e il rispetto delle norme. L’area di Porta Nolana e Corso Garibaldi continua a essere un punto sensibile, dove i mercatini illegali sono un fenomeno che non solo danneggia il commercio legale, ma crea anche disagi alla cittadinanza, impedendo il normale passaggio pedonale.

LOTTA CONTRO IL DEGRADO URBANO E IL COMMERCIO ILLEGALE

Questa operazione si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro il degrado urbano e il commercio illegale, uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione comunale. Non è la prima volta che Napoli si trova a dover affrontare il fenomeno dei mercatini abusivi. Il coordinamento tra le istituzioni e la vigilanza delle forze dell’ordine è fondamentale per ridurre un fenomeno che, oltre a danneggiare l’economia legale, contribuisce a diffondere un senso di insicurezza nelle zone più vulnerabili della città.