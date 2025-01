Controlli Carabinieri tra Castellammare e Pimonte: arresti e sequestri

1 minuto per la lettura

Controlli Carabinieri tra Castellammare e Pimonte: due arresti e sequestro di una rilevante quantità di sostanze stupefacenti.

NAPOLI – Un’operazione serrata dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia ha portato nelle ultime ore a due arresti e al sequestro di una rilevante quantità di sostanze stupefacenti. I controlli, estesi anche ai Comuni limitrofi, hanno evidenziato un’attenzione costante delle forze dell’ordine sul territorio per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

CONTROLLI CARABINIERI A CASTELLAMMARE, EVADE DAI DOMICILIARI: ARRESTATO 40ENNE CALABRESE

Il primo intervento si è concluso con l’arresto di Antonio Barbato, 40enne originario di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva lasciato senza autorizzazione la propria abitazione, violando le disposizioni del tribunale. La sua presenza a Castellammare di Stabia non è passata inosservata: i carabinieri, informati della sua evasione, hanno organizzato un servizio mirato e sono riusciti a intercettarlo mentre rientrava a piedi nei pressi della sua abitazione. Barbato è stato immediatamente arrestato.

PIMONTE: 21ENNE FERMATO CON OLTRE MEZZO CHILO DI MARIJUANA

Quasi in contemporanea, a Pimonte, i carabinieri della stazione locale hanno fermato un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo di routine, i militari hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e domiciliare. Nell’abitazione del ragazzo, in una busta di cellophane, sono stati rinvenuti 527 grammi di marijuana pronti per essere immessi sul mercato illecito. La droga è stata sequestrata, e il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.