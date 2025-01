Camorra, parcheggi del clan e minacce ai competitor a Napoli

2 minuti per la lettura

Parcheggio del clan. Blitz della Polizia di Stato in aeroporto a Fiumicino, l’accusa è di estorsione, sequestrata autorimessa a Napoli

Imponeva a un collega, che gestisce un garage nelle vicinanze del suo, di passargli i clienti, causandogli un ingente danno economico: la Polizia di Stato (Squadra Mobile di Napoli e Polizia di Frontiera) ha arrestato nell’aeroporto di Fiumicino il titolare di un’autorimessa del quartiere Forcella di Napoli, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’uomo, infatti, è ritenuto dalla DDA partenopea vicino al clan Mazzarella: la sua autorimessa è stata sequestrata.

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio della locale Polizia di Frontiera, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del gestore di un’autorimessa del centro storico del capoluogo che avrebbe impedito al titolare di un altro garage – situato a poca distanza dal suo – di svolgere liberamente la sua attività imprenditoriale, cagionandogli un ingente danno economico.



Nello specifico, l’uomo, facendo leva anche sui suoi legami con esponenti di vertice della criminalità organizzata, avrebbe ripetutamente minacciato, anche di morte, il titolare dell’altro garage, i suoi familiari e i suoi dipendenti, affinché gli consentissero di gestire il flusso delle auto in arrivo in modo tale da garantire l’accesso della maggior parte delle stesse alla sua autorimessa a discapito dell’attività concorrente. In alcuni casi l’uomo avrebbe addirittura imposto, dietro gravi minacce, che alcune auto già parcheggiate all’interno del garage della vittima fossero spostate e dirottate presso la sua attività. Contestualmente all’esecuzione del provvedimento, la Polizia di Stato ha proceduto anche al sequestro preventivo dell’autorimessa.

Si tratta dello stesso garage davanti alla quale il deputato Francesco Emilio Borrelli venne aggredito, lo scorso dicembre, durante una diretta social finalizzata a denunciare l’occupazione abusiva delle strade proprio da parte delle autorimesse della zona.