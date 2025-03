Cingoli, truffa online Rc auto: denunciati due napoletani

2 minuti per la lettura

Cingoli, truffa online Rc auto: la vittima aveva acquistato una polizza per 300 euro su un sito che prometteva offerte vantaggiose. Denunciati due napoletani.

CINGOLI (NAPOLI) – Un cittadino di Cingoli è stato vittima di una truffa online legata a una falsa polizza Rc auto, acquistata per 300 euro su un sito che prometteva offerte vantaggiose. La denuncia è stata presentata ai Carabinieri della Stazione di Cingoli, che, dopo un’indagine, hanno identificato e denunciato due uomini residenti nella provincia di Napoli, accusati di truffa.

Truffa Rc auto nel Napoletano

Tutto è iniziato quando la vittima, navigando in rete, è incappata in un sito che pubblicizzava un’agenzia broker assicurativa. L’offerta, a prima vista allettante, proponeva polizze Rc auto a prezzi straordinariamente bassi, attirando così l’interesse del malcapitato. Convinto di aver trovato un’opportunità imperdibile, il cittadino ha deciso di acquistare la polizza, effettuando un pagamento tramite bonifico bancario per un importo di 300 euro.

Solo in un secondo momento, però, l’uomo ha scoperto che la polizza ricevuta era completamente falsa, scoprendo di essere stato ingannato da un’organizzazione criminale. A questo punto, il cittadino ha deciso di denunciare l’accaduto ai Carabinieri, dando il via a un’indagine che ha rivelato dettagli sorprendenti.

Le indagini

I militari hanno ricostruito il flusso finanziario della transazione e, grazie a un’attenta analisi dei movimenti bancari, sono risaliti all’Iban utilizzato per il pagamento. Questo, a sua volta, ha portato alla scoperta di una carta prepagata ricaricabile intestata a uno dei due sospettati, entrambi residenti nella provincia di Napoli. Gli uomini sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di truffa.

Acquisti online

Prima di effettuare un acquisto online: verificare sempre l’affidabilità dei venditori e segnalare tempestivamente eventuali anomalie alle forze dell’ordine è fondamentale per evitare di cadere vittima di truffe sempre più sofisticate. La prevenzione resta la migliore arma contro i criminali digitali, che ogni giorno cercano nuovi modi per raggirare gli utenti in rete.