Torre del Greco, trovati tre chili di hashish in area condominiale

Bilancio dei controlli dei Carabinieri effettuati a Torre del Greco. Quasi tre chili di hashish nascosti in un’area condominiale, oltre trecento chili di pesce conservato in pessime condizioni igieniche e due cani detenuti illegalmente.

TORRE DEL GRECO – Quasi tre chili di hashish nascosti in un’area condominiale, oltre trecento chili di pesce conservato in pessime condizioni igieniche e due cani detenuti illegalmente. È il bilancio dei controlli a tappeto effettuati in questi giorni dai Carabinieri a Torre del Greco nelle aree considerate più a rischio della città. Le operazioni, condotte dai militari della locale compagnia con il supporto del nucleo parco forestale, delle unità cinofile di Sarno e del nucleo elicotteri di Pontecagnano, hanno visto un capillare presidio del territorio con 59 persone identificate e 19 veicoli ispezionati.

Torre del Greco, sequestrati tre chili di hashish in area condominiale

Il sequestro più rilevante riguarda 2,9 chili di hashish, trovati occultati in uno spazio condominiale. La droga, già suddivisa in panetti, è stata sequestrata a carico di ignoti. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili. Sempre durante i controlli, i carabinieri hanno sequestrato due cani rinvenuti in condizioni di maltrattamento e detenuti senza autorizzazioni. In un magazzino vicino al mare, le autorità hanno trovato oltre trecento chili di pesce spada e tonno rosso. I prodotti ittici, destinati con ogni probabilità alla vendita nei ristoranti della zona, erano conservati in celle non idonee e in violazione delle norme igienico-sanitarie.

Tutela della sicurezza pubblica

L’operazione rientra in un piano di contrasto alle attività illecite e di tutela della sicurezza pubblica predisposto dall’Arma per la stagione estiva, in un territorio dove degrado e illegalità si intrecciano spesso con le attività economiche sommerse. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. Particolare attenzione alle zone sensibili della città e alle aree costiere, per garantire il rispetto delle norme, la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute pubblica.