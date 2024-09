Schianto mortale sull’A1: due giovani vite spezzate nel Napoletano

1 minuto per la lettura

Schianto mortale sull’A1. Due giovani di 26 anni hanno perso la vita in un tragico incidente nel tratto compreso nel Comune di Casoria, Napoli.

CASORIA (NAPOLI) – Nella notte, due giovani di 26 anni, Vincenzo Massaro e Alessia Marino, entrambi originari di Cesa (Caserta), hanno perso la vita in un tragico incidente stradale sull’autostrada A1, nel tratto compreso nel Comune di Casoria, Napoli. I due viaggiavano a bordo di una Fiat 500. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Stradale, che sta lavorando per ricostruire esattamente quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la Fiat 500 condotta da Vincenzo Massaro abbia improvvisamente perso il controllo, finendo per essere centrata da un’altra vettura.

SCHIANTO MORTALE SULL’A1: IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL SINDACO DI CESA

Un’intera comunità è sotto shock. Alessia Marino, residente a Succivo, lascia due figli piccoli. La notizia ha sconvolto i suoi concittadini e i familiari, gettando un’ombra di dolore su quella che doveva essere una giornata di festa. Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha espresso in una nota il cordoglio dell’amministrazione comunale: “La nostra comunità è stata sconvolta da una tragedia, l’ennesima, che colpisce tutti noi. Due vite spezzate, un dolore incolmabile”. In segno di rispetto, gli eventi dell’Asprinum Festival, previsti per le prossime serate, sono stati annullati.

IL SINDACO DI SUCCIVO

Anche il sindaco di Succivo, Gianni Papa, ha manifestato il suo dolore, esprimendo “il più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie coinvolte”.