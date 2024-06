Qualiano, scrutatrice denunciata per abbandono di seggio

1 minuto per la lettura

La 24 enne di Qualiano denunciata dai carabinieri ha ammesso che causa dell’abbandono del seggio è dovuta alla paga da scrutatrice per troppo bassa.

QUALIANO (NAPOLI) – Una donna di 24 anni è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Qualiano per abbandono di seggio elettorale senza legittimo motivo. La giovane, ieri 8 giugno 2024, regolarmente convocata come scrutatrice per le elezioni ha poi lasciato il suo incarico durante la serata senza fare ritorno.

Inizialmente, la scrutatrice di Qualiano denunciata aveva fornito varie giustificazioni per il suo abbandono del seggio. Successivamente, però, ha ammesso ai carabinieri di aver lasciato il seggio perché riteneva la paga da scrutatrice troppo bassa.

Nonostante l’episodio, le operazioni di voto nel seggio interessato sono proseguite regolarmente, senza intoppi e con la sostituzione della scrutatrice assente.