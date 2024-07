Caivano: condannati a 9 e 10 anni i tre minorenni per gli abusi sulle cuginette

1 minuto per la lettura

Condannati dal tribunale per i minorenni di Napoli altri tre dei sette imputati per gli abusi sessuali compiuti sulle cuginette a Caivano nell’estate del 2023. Il 5 luglio furono condannati i due maggiorenni del gruppo.

NAPOLI- Sono arrivate le condanne per tre dei sette minorenni accusati di aver abusato di due cuginette di Caivano, in provincia di Napoli. Al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, il giudice del tribunale per i minorenni di Napoli, Anita Polito, ha emesso condanne a 9 anni di reclusione per due imputati e a 10 anni per il terzo. La sentenza è stata pronunciata dopo una breve camera di consiglio. Il 5 luglio, il pm Claudia De Luca aveva chiesto pene tra i 9 e i 10 anni e 8 mesi di reclusione.

Si tratta della prima sentenza in relazione al terribile caso che ha sconvolto la comunità di Caivano. Lo scorso 5 luglio, infatti, due maggiorenni coinvolti nelle violenze erano già stati condannati a 12 anni e 5 mesi e 13 anni e 4 mesi di reclusione.

I REATI CONDANNATI AI MINORI DI CAIVANO CONDANNATI PER GLI ABUTI ALLE CUGINETTE

Ai sette imputati vengono contestati gli stupri in forma aggravata. Per alcuni, anche in concorso con uno dei due maggiorenni coinvolti negli stessi fatti di Caivano, di avere prodotto dei video pedopornografici degli abusi.

I fatti risalgono all’estate 2023, quando le due cuginette di 12 e 10 anni erano state attirate con l’inganno in un casolare abbandonato a Caivano. E, lì le due minorenni violentate da un gruppo di ragazzi. Le indagini, condotte dai Carabinieri, avevano portato all’arresto di sette minorenni e due maggiorenni.

I condannati di oggi, 12 luglio 2024, per gli abusi di Caivano sulle cuginette rappresentano un primo passo verso la giustizia per le due vittime e le loro famiglie.