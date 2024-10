Omicidio Pagliaro e Fusella: ergastolo confermato per Palumbo

1 minuto per la lettura

Vincenzo Palumbo condannato all’ergastolo per l’omicidio dei due ventenni di Ercolano che aveva scambiato per ladri. Nessun sconto di pena.

NAPOLI- La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di ergastolo per Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano che la notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 uccise a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, due giovani di Portici. L’uomo aveva scambiato i due ventenni per dei ladri e dal terrazzo della sua abitazione ha sparato.

Un epilogo amaro, ma atteso, per una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità. Palumbo, che aveva scambiato i Pagliaro e Fusella per dei ladri, era già stato condannato per l’omicidio all’ergastolo in primo grado il 16 marzo 2023. Il processo d’appello, iniziato lo scorso luglio, si è concluso con una conferma della sentenza iniziale. «Speriamo si chiuda qui questa triste pagina che ha sconvolto una comunità», ha dichiarato l’avvocato Maurizio Capozzo, legale della famiglia di Tullio Pagliaro. «La sentenza – prosegue l’avvocato- recepisce in pieno la nostra impostazione e rende giustizia per un crimine ancora inspiegabile».

A sostenere la tesi della Procura di Napoli ci sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza di un vicino di casa di Palumbo che hanno che hanno ripreso la tragica notte. I filmati, acquisiti dagli inquirenti, mostrano la Panda su cui viaggiavano i due giovani alle 00:25:49 mentre si avvicina alla villetta di Palumbo. Pochi istanti dopo, si sentono dei rumori presumibilmente riconducibile a degli spari. Poi, la Panda, ormai fuori controllo, si allontana dalla scena e si schianta contro un muretto alle 00:28:15. Palumbo stesso, dopo alcuni minuti, chiamò i soccorsi.