RFK Human Rights Italia: inaugurazione nuova sede a Napoli con Kerry Kennedy

2 minuti per la lettura

In una giornata che segna un passo significativo nella lotta per i diritti umani, RFK Human Rights Italia ha inaugurato la sua nuova sede a Napoli, nei Quartieri Spagnoli.

NAPOLI –In una giornata che segna un passo significativo nella lotta per i diritti umani, RFK Human Rights Italia ha inaugurato la sua nuova sede a Napoli, la seconda nel nostro Paese dopo Firenze. La cerimonia, alla presenza di Kerry Kennedy, figlia di Robert F. Kennedy, presidentessa del Robert F. Kennedy Human Rights, ha dato il via a una nuova era per la promozione dei diritti umani in un territorio storicamente fragile e complesso.

RFK HUMAN RIGHTS ITALIA: UN IMPEGNO CONCRETO PER IL MEZZOGIORNO

La scelta di Napoli come sede è tutto tranne che casuale. La città, nota per la sua storia di inclusione e difesa dei diritti, è il palcoscenico ideale per un’iniziativa che mira a rinnovare e ridefinire i confini dei diritti umani. I Quartieri Spagnoli rappresentano un microcosmo delle contraddizioni contemporanee e, al contempo, un laboratorio sociale per l’innovazione e l’inclusione. «La nostra collaborazione è naturale», ha affermato Kerry Kennedy, sottolineando come FoQus e RFK Human Rights condividano l’obiettivo di combattere le ingiustizie attraverso l’istruzione.

UN PROGRAMMA AMBIZIOSO

La nuova sede non si limiterà a essere un punto di riferimento per Napoli, ma si propone come centro propulsore per il Sud Italia e i Paesi del Mediterraneo. Tra le attività pianificate, RFK Human Rights Italia offre corsi per insegnanti sui diritti civili, programmi di educazione civica “CivicAttiva”, iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, oltre al progetto “Speak Truth To Power”, ideato da Kerry Kennedy, che include rappresentazioni teatrali e mostre fotografiche sui difensori dei diritti umani. Non mancheranno corsi estivi brevi per formare attivisti, avvocati e operatori sociali, con eventi programmati tra Firenze e Napoli.

Rachele Furfaro, presidente di FoQus, ha messo in evidenza l’importanza di sensibilizzare il Mezzogiorno su temi fondamentali come lavoro, infanzia e parità di genere. «Lavoreremo insieme per sensibilizzare il Mezzogiorno su temi cruciali come il lavoro, l’infanzia e la parità di genere, costruendo con le istituzioni e il territorio opportunità di formazione e crescita», ha dichiarato.

INIZIATIVE MIRATE PER IL FUTURO

Nel biennio 2025-2026, è previsto un programma speciale in collaborazione con le scuole “Dalla Parte Dei Bambini”, “Paisiello” e “Baracca”, mirato a contrastare la dispersione scolastica e promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella vita delle loro comunità. In aggiunta, RFK Human Rights Italia ospiterà attivisti impegnati in aree di crisi del Mediterraneo, offrendo loro residenze temporanee nella nuova sede di Napoli.

RFK HUMAN RIGHTS ITALIA: UN FARO DI SPERANZA

L’apertura di RFK Human Rights Italia a Napoli rappresenta un segnale potente: un impegno concreto e duraturo per la difesa dei diritti umani in una delle aree più vulnerabili d’Italia. Con un approccio radicato nel territorio e una visione globale, la fondazione si propone di accendere un faro di speranza e giustizia sociale, lavorando per un futuro in cui i diritti di tutti siano riconosciuti e rispettati.