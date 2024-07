Lite per motivi economici al campo rom di Giugliano

1 minuto per la lettura

Violenta lite scoppiata per motivi economici nel campo rom di via Carrafiello, in provincia di Napoli. Ferito 17enne.

Una violenta lite scoppiata per motivi economici nel campo rom di via Carrafiello, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ha tenuto in allerta le forze dell’ordine nella serata di ieri. L’alterco, caratterizzato da un pesante lancio di oggetti, ha richiesto un intervento tempestivo e complesso da parte dei carabinieri.

Secondo le ricostruzioni, il conflitto tra residenti è esploso improvvisamente e si è rapidamente intensificato, coinvolgendo diversi individui. Nonostante la tensione e la confusione, il bilancio delle conseguenze è relativamente contenuto. Un giovane di 17 anni ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito all’ospedale di Pozzuoli per precauzione e per evitare ulteriori complicazioni di ordine pubblico. L’operazione di contenimento dell’emergenza ha visto i carabinieri impegnati per circa un’ora, durante la quale hanno dovuto fronteggiare una situazione particolarmente caotica. Non si segnalano gravi danni né ulteriori feriti.