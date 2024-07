Notte di terrore: esplosione e incendio sconvolgono Casoria

1 minuto per la lettura

Notte di terrore a Casoria: alle porte di Napoli, un’esplosione e un incendio si sono verificati a breve distanza l’uno dall’altro, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

ESPLOSIONE E INCENDIO A CASORIA

Alle ore 2:30, un forte boato ha squarciato il silenzio della notte in via Padre Ludovico da Casoria. Un ordigno rudimentale, noto come “bomba carta”, è stato fatto esplodere davanti a un esercizio commerciale, danneggiandone la serranda d’ingresso. L’esplosione ha provocato paura e preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno subito allertato i carabinieri della compagnia di Casoria.

Appena dieci minuti dopo, alle 2:40, un altro allarme è scattato al civico 6 di via Tevere, dove è stato segnalato un incendio in un concessionario. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno distrutto tre auto parcheggiate nel cortile dell’autosalone. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare l’incendio e impedire che si propagasse ulteriormente.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, così come il possibile collegamento tra i due eventi. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, comprese quelle di un’azione dolosa mirata. Le indagini da parte dei militari dell’Arma sono attualmente in corso per fare luce su questi episodi che hanno scosso profondamente la comunità di Casoria.