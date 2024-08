Napoli, paura al parco giochi: cede giostra, feriti tre bambini

1 minuto per la lettura

Paura al parco giochi: cedono i pistoni di una giostra. Tre bambini, due di quattro anni e uno di sette, hanno subito lievi contusioni.

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NAPOLI) – Una serata di divertimento si è trasformata in un incubo ieri sera all’interno di un parco giochi in via Falconi, a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), dove tre bambini sono rimasti feriti a causa del cedimento di alcuni pistoni della giostra su cui stavano giocando.

L’incidente è avvenuto sulla giostra “Mini volo di rondine”, una delle attrazioni più amate dai piccoli frequentatori del parco. La giostra, caratterizzata da cabine a forma di mongolfiera, ha improvvisamente ceduto, facendo precipitare le cabine verso il suolo. I tre bambini coinvolti, due di quattro anni e uno di sette, hanno subito lievi contusioni.

I bambini sono stati soccorsi tempestivamente e trasportati all’ospedale Santobono di Napoli. Dopo gli accertamenti medici, i tre piccoli pazienti sono stati dimessi con prognosi tra i tre e i cinque giorni. Nonostante la caduta, le loro condizioni sono state giudicate lievi, e nessuno di loro ha riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, che hanno proceduto al sequestro della giostra per consentire lo svolgimento delle indagini.