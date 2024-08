Ischia e Procida sotto la lente dei Carabinieri: denunce e sanzioni in aumento

2 minuti per la lettura

Sulle isole di Ischia e Procida, nei porti, lungo i litorali e nelle aree della movida sono state intensificate le operazioni di controllo dei Carabinieri, portando a numerose denunce e sanzioni.

ISCHIA E PROCIDA (NAPOLI) – Non si ferma l’attività di vigilanza dei Carabinieri sulle isole di Ischia e Procida. Anche dopo il periodo di Ferragosto, le operazioni di controllo nei porti, lungo i litorali e nelle aree della movida si sono intensificate. Diverse le denunce e le sanzioni emesse.

ISCHIA E PROCIDA: DENUNCE E SANZIONI IN AUMENTO

Ischia e Procida sotto la lente dei Carabinieri: proseguono i controlli per garantire sicurezza e legalità a residenti e turisti di queste affascinanti isole campane.

CONTROLLI SULL’ISOLA DI ISCHIA

Tra i casi più eclatanti, spicca quello di un 44enne napoletano, fermato sull’isola d’Ischia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per guida senza patente e porto abusivo di armi. Nella tasca dei suoi pantaloni, i Carabinieri hanno trovato un karambit, lama di origini indonesiane caratterizzata dalla forma a artiglio di tigre. Quest’arma, nota per la sua pericolosità, è vietata dalla legge italiana. Ora, il 44enne dovrà rispondere di fronte alla giustizia.

Sempre sull’isola verde, un 41enne proveniente dai Quartieri Spagnoli è stato denunciato a Lacco Ameno per guida senza patente. Un 68enne di Barano, invece, è stato colto in flagranza mentre raccoglieva rifiuti e materiale ferroso senza le necessarie autorizzazioni, a bordo di un piccolo autocarro. Per lui è scattata una denuncia per raccolta di rifiuti non autorizzata.

Le operazioni di controllo hanno portato anche alla denuncia di due persone per furto. Un 62enne è stato sorpreso dopo aver rubato uno scooter parcheggiato in via Mirabella, che è stato poi recuperato dalle forze dell’ordine. In un altro episodio, un 29enne napoletano è stato fermato a Monterone mentre cercava di riverniciare una bici elettrica, presumibilmente rubata. Nelle sue tasche, i militari hanno trovato anche 20 grammi di hashish, che gli sono costati una sanzione amministrativa.

A Forio, in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’ufficio locale marittimo, i Carabinieri hanno denunciato un 69enne per occupazione abusiva di spazio demaniale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva occupato senza autorizzazione un’area destinata al noleggio di attrezzature.

CONTROLLI A PROCIDA

Anche a Procida i controlli non sono mancati. Una 47enne, autista di autobus per una compagnia di trasporti locali, è stata sanzionata per essersi rifiutata di accettare il pagamento del biglietto con carta di credito da parte di tre passeggeri.

Infine, un quarantenne di Pozzuoli è stato sanzionato per la vendita non autorizzata di bevande e snack in strada, mentre il titolare di un risto-pub isolano ha subito un provvedimento di sospensione dell’attività per l’impiego di personale non regolarmente assunto.