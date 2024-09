Napoli, tragedia in via Cinthia: 74enne muore investito da un’auto

1 minuto per la lettura

Un 74enne muore investito da un’auto in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta (Napoli). L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ingresso dell’Università “Federico II”.

FUORIGROTTA (NAPOLI) – Un uomo di 74 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta (Napoli). L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ingresso dell’Università “Federico II”. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, il veicolo, guidato da un 31enne, stava percorrendo la strada in direzione Pianura quando ha travolto il pedone, residente nel quartiere di Soccavo. Le gravi lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali: l’uomo è deceduto sul posto nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il 74enne lascia la moglie e quattro figli.

74ENNE MUORE INVESTITO DA UN’AUTO: INDAGINI IN CORSO

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale dell’unità operativa Infortunistica Stradale, incaricato di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Le autorità hanno sottoposto il conducente dell’auto agli accertamenti tossicologici per verificare un eventuale stato di alterazione psicofisica. Al momento, la patente del 31enne è stata ritirata e il veicolo sequestrato. La salma del 74enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che procederà con gli accertamenti del caso.

UNA TRAGEDIA CHE SI AGGIUNGE A UNA LUNGA LISTA

Con la morte del 74enne, salgono a 20 le vittime di incidenti stradali nella città partenopea dall’inizio del 2024; di questi, 10 pedoni, 9 conducenti di motoveicoli e 1 ciclista. Il numero crescente di vittime sta destando preoccupazione tra le autorità locali e i cittadini, sollevando l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza stradale e sensibilizzare maggiormente sulla prudenza alla guida.