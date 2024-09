Stretta su bici e monopattini: Capri rafforza il divieto di circolazione

2 minuti per la lettura

Con una nuova ordinanza, Capri inasprisce le regole sulla circolazione delle bici e dei monopattini elettrici.

Capri inasprisce le regole sulla circolazione delle biciclette e dei monopattini elettrici. Con una nuova ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Daniele De Marini, l’isola tenta di mettere un freno definitivo al caos creato dai mezzi a due ruote, che nelle ultime estati avevano invaso le sue stradine dell’isola e i piccoli spazi verdi. L’ordinanza non solo conferma il divieto di circolazione già in vigore, ma proibisce anche la sosta fuori dagli spazi consentiti, persino per coloro che conducono i mezzi a mano.

CAPRI, BICI E MONOPATTINI: COSA PREVEDE LA NUOVA ORDINANZA?

Questa nuova stretta interessa tutto il territorio del Comune di Capri, ad eccezione delle tre arterie principali – da Marina Grande a Capri, da Marina Piccola a Capri e da Anacapri a Capri – le uniche strade carrozzabili dell’isola. Fuori da questi percorsi, le biciclette (elettriche e non) e i monopattini non potranno essere parcheggiati né condotti a mano, pena la rimozione forzata e una multa salata.

L’ordinanza è il culmine di una battaglia che le autorità locali stanno combattendo contro l’uso indiscriminato di questi mezzi. Negli ultimi anni, le strade strette e gli angoli verdi di Capri, specialmente nelle zone di Tiberio, Cesina, Matermania e Tragara, si erano trasformati in parcheggi abusivi, con biciclette e monopattini abbandonati ovunque, creando disagi e deturpando il paesaggio urbano. Questo fenomeno, in crescita, ha spinto il Comune a prendere provvedimenti drastici, con l’obiettivo di preservare l’identità pedonale dell’isola.

Il nuovo provvedimento si inserisce in una serie di ordinanze che da qualche estate mirano a limitare l’uso di mezzi privati sull’isola, permettendo la circolazione solo a veicoli autorizzati, come i carrelli elettrici per il trasporto merci e i mezzi di soccorso. Tuttavia, nonostante le precedenti restrizioni, la diffusione di bici e monopattini elettrici non si è fermata, obbligando il Comune a rafforzare ulteriormente i controlli.

Capri, da sempre sinonimo di tranquillità e bellezza incontaminata, cerca così di recuperare la sua vocazione pedonale, scoraggiando l’uso di mezzi a due ruote che non rispettano le regole. Con la nuova ordinanza, le autorità locali sperano di riportare ordine e di garantire una migliore qualità della vita ai residenti e ai turisti, nel rispetto del fragile equilibrio ambientale dell’isola.