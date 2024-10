Napoli, incendio in un edificio: sgomberati gli occupanti

1 minuto per la lettura

Nella serata di ieri, l’incendio in un edificio ha scosso il quartiere di Santacroce, in via Comunale Orsolone (Napoli). Il prefetto Michele di Bari ha convocato una riunione urgente.

SANTACROCE (NAPOLI) – Un incendio ha scosso il quartiere di Santacroce, a Napoli, dove nella serata di ieri si sono sprigionate fiamme dal primo piano di un edificio in via Comunale Orsolone. Il rogo ha generato un’immediata mobilitazione delle forze di soccorso, con vigili del fuoco, polizia e personale del 118 accorsi sul posto.

Alle 22.30, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione urgente del centro coordinamento soccorsi per monitorare le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli occupanti. In un’azione precauzionale, i residenti sono stati evacuati, temendo per la loro incolumità. Le cause dell’incendio rimangono ignote, ma il forte odore di fumi tossici ha allarmato i presenti, creando una situazione di panico. I pompieri hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.