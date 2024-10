Ercolano, medicine illegali in auto e droga in casa: arrestato 43enne

1 minuto per la lettura

I Carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un uomo di 43 anni a Ercolano, scoprendo medicine illegali in auto e droga in casa.

ERCOLANO (NAPOLI) – I Carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un uomo di 43 anni a Ercolano, scoprendo un vero e proprio arsenale di sostanze illecite sia nella sua auto che nella sua abitazione.

ERCOLANO, MEDICINE ILLEGALI IN AUTO E DROGA IN CASA

Tutto è partito da un incidente stradale in via Benedetto Cozzolino, dove l’uomo, incensurato, è risultato positivo all’alcol test dopo uno scontro senza feriti. La segnalazione del sinistro ha attivato le forze dell’ordine. Durante la perquisizione dell’auto, i Carabinieri hanno rinvenuto cinque flaconi di un farmaco disassuefante, sottoposto a regolamentazione sulle sostanze stupefacenti, e una mazza da baseball, oggetto che ha sollevato sospetti riguardo a possibili intenzioni violente. L’analisi della situazione ha condotto a un’ulteriore perquisizione nell’abitazione del 43enne. I Carabinieri hanno trovato altri 66 flaconi del medesimo farmaco (di cui 21 vuoti) e diversi ansiolitici. Ma non è tutto: all’interno di una camera da letto, i militari hanno trovato e sequestrato varie dosi di marijuana e hashish, oltre a 60 pacchetti di sigarette di contrabbando.

CONSEGUENZE

Il 43enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, e denunciato per guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di armi e contrabbando di sigarette.