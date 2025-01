Somma Vesuviana, incendio nel parcheggio di una ditta di trasporti

1 minuto per la lettura

Incendio nel parcheggio di una ditta di trasporti a Somma Vesuviana: tre autocarri danneggiati, indagini in corso.

SOMMA VESUVIANA (NAPOLI) – Nella notte del 21 gennaio, un incendio ha colpito il parcheggio di una ditta di trasporti situata in via Starza della Regina, a Somma Vesuviana (Napoli), causando danni a tre autocarri. L’episodio, che non ha provocato feriti, è ora al centro di un’indagine da parte dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando le fiamme hanno avvolto i veicoli parcheggiati all’interno dell’area privata. Nonostante l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso, i tre mezzi pesanti hanno subito danni significativi. Le autorità stanno lavorando per determinare le cause dell’incendio, al momento ancora sconosciute. Non si esclude alcuna pista, dall’incidente fortuito all’atto doloso.