Napoli, rapina in Corso Umberto I: due giovani arrestati

1 minuto per la lettura

I poliziotti hanno subito individuato giovani due tunisini di 18 e 19 anni, li hanno arrestati per la rapina aggravata consumata sul Corso Umberto I di Napoli.

NAPOLI- Hanno 18 e 19 anni i due giovani, di origine tunisina, arrestati ieri sera, 29 giugno 2024, a Napoli. I due sono accusati di rapina aggravata.

Ieri sera, gli agenti del Commissariato “Decumani” sono intervenuti in Corso Umberto I a Napoli, a seguito della segnalazione per una rapina.

Giunti nei pressi della fermata della metropolitana “Duomo”, i poliziotti hanno raggiunto l’uomo che aveva richiesto aiuto.

La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da due ragazzi mentre si trovava in Corso Umberto I. Uno dei due gli ha strappato il telefono dalle mani dell’uomo. Mentre l’altro giovane la ha spinto a terra e gli ha sferrato diversi calci prima di darsi alla fuga con il complice.

Intervenuti i carabinieri. Grazie alle descrizioni fornite a loro fornita da parte dalla vittima e alla localizzazione del telefono cellulare tramite Gps, gli agenti della Polizia sono riusciti a rintracciare i due aggressori in Via Forcella. Si tratta di un 18 e 19enne con precedenti di polizia, sono stati bloccati e trovati in possesso del telefono cellulare rubato poco prima.

I due giovani sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e condotti presso le camere di sicurezza del Commissariato Decumani.