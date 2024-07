1 minuto per la lettura

È Armando Cimmino, 36enne, il presunto ladro che tentando la fuga dal cornicione è stato scambiato per un suicida ma i carabinieri lo hanno arrestato.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) – Scene da film ieri sera a Castellammare di Stabia. Un ladro, sorpreso dal vicinato durante un furto in appartamento, ha tentato la fuga dalla finestra del terzo piano aggrappandosi al cornicione. L’uomo, Armando Cimmino, 36enne di Casola di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato poi salvato dai vigili del fuoco e arrestato dai carabinieri. «Un uomo sta tentando il suicidio, vuole lanciarsi dal balcone»: è la segnalazione arrivata alla centrale operativa.

L’allarme è scattato quando diverse persone hanno chiamato i carabinieri segnalando un uomo che tentava di suicidarsi lanciandosi dal balcone di un appartamento al terzo piano di via San Catello. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Al loro arrivo, i militari hanno trovato l’uomo aggrappato al cornicione con le urla dei residenti che chiedevano di arrestarlo. I carabinieri, ricostruendo la vicenda, hanno scoperto che non si trattava di un tentativo di suicidio ma di un tentativo di fuga da parte del ladro. Ma, è stato sorpreso dal vicinato mentre svaligiava l’appartamento di un 70enne pensionato. L’uomo, identificato come Armando Cimmino, 36enne di Casola di Napoli con precedenti penali, aveva messo a soqquadro l’appartamento rubando oggetti di valore. Scoperto dal vicinato, ha tentato la fuga dalla finestra ma si è ritrovato bloccato sul cornicione.

I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare incolume il ladro scambiato per suicida mentre i carabinieri lo hanno arrestato. Il 36enne dovrà rispondere di tentato furto. Il proprietario dell’appartamento, che si trovava a Sorrento, ha trovato la sua abitazione a soqquadro al suo ritorno