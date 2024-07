Omicidio a Ponticelli: Emanuele Pietro Montefusco ucciso in pieno giorno

1 minuto per la lettura

Un uomo di 48 anni, Emanuele Pietro Montefusco, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel quartiere Ponticelli di Napoli; i carabinieri indagano sull’omicidio.

NAPOLI – Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco questa mattina, 9 luglio 2024, a Napoli, in via Argine. L’agguato è avvenuto intorno alle 10:00 in pieno giorno al confine tra il quartiere di Ponticelli e il comune di Cercola. La vittima è stata identificata in Emanuele Pietro Montefusco, 48 anni. Il 48enne con precedenti penali, stava lavorando quando è stato travolto dai colpi d’arma da fuoco. Montefusco si trovava, infatti, in via Argine per vendere rotoli di carta.

A Ponticelli sul posto dell’omicidio Emanuele Pietro Montefusco sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale. Coordinati dalla procura, i militati hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.