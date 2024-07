1 minuto per la lettura

Un giovane è stato gambizzato a una gamba durante una presunta rapina a Napoli, il ferimento è avvenuto durante la notte in via Carbonara. Indagini in corso.

NAPOLI- Un ragazzo di 25 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco la notte scorsa, 21 luglio 2021, a Napoli, in quello che ha denunciato come un tentativo di rapina. L’episodio è avvenuto in via Carbonara, nel cuore del centro cittadino.

Secondo il racconto della vittima, sarebbe stato avvicinato da uno o più malviventi che hanno tentato di derubarlo. Lui avrebbe reagito e, nel corso della colluttazione, è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba destra.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per ricostruire i fatti con esattezza e per identificare i responsabili della sparatoria. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Al momento, è al vaglio degli inquirenti di Napoli anche la versione della presunta rapina fornita dal 25enne gambizzato.