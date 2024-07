Crollo alle Vele: Scampia piange Patrizia Della Ragione, la terza vittima

2 minuti per la lettura

Morta anche la 53enne ferita nel crollo del ballatoio alle Vele – quella celeste- di Scampia; la terza vittima è la madre e zia delle altre vittime.

NAPOLI- Una tragedia nella tragedia a Scampia. Il numero dei morti causati dal crollo del ballatoio della Vela Celeste, oggi, 24 luglio 2024, è salito a tre. Non ce l’ha fatta Patrizia Della Regione. La 53 enne a seguito del cedimento, era ricoverata in gravi condizioni l’Ospedale Cardarelli di Napoli con un politrauma e la frattura della milza e del bacino. Purtroppo questa mattina la donna è deceduta. Una tragedia nella tragedia perché Patrizia era la madre del 29enne Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo ed era la zia dell’altra vittima la 35enne Margherita Della Ragione.

Con il decesso di Patrizia, sale quindi a tre il bilancio delle vittime del crollo, tutte appartenenti alla stessa famiglia.

Restano ancora gravi le condizioni degli altri feriti, tra cui i figli di Patrizia, Giuseppe e Luisa e le nipotine della donna di 4 delle 7 anni. Le bambine sono ricoverate nell’ospedale pediatrico Santobono le loro condizioni seppur molto gravi risultano stabili.

Le due piccole pazienti, che sin dai primi momenti si sono presentate come i casi più complessi, sono sempre ricoverate in rianimazione con prognosi riservata.

Le altre tre piccole pazienti, rispettivamente di 10, 2 e 9 anni, ricoverate in ortopedia. Mentre le altre due, 2 e 4 anni sono ricoverate in chirurgia di urgenza.

DOPO LA TERZA VITTIMA DEL CROLLO DEL BALLATORIO ALLE VELE DI SCAMPIA, DI BARI: «TRAGEDIA IMMANE»

«È una tragedia immane. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla famiglia della vittim». Ha dichiarato il prefetto di Napoli, Michele Di Bari dopo aver appreso della terza vittima del crollo del ballatorio alle Vele di Scampia. «Preghiamo – ha proseguito- perché i bambini e gli adulti ricoverati possano uscire presto dall’ospedale augurando una pronta guarigione».