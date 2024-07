Scampia, lunedì i funerali delle tre vittime del crollo alle Vele

1 minuto per la lettura

Scampia piange le sue vittime: si svolgeranno lunedì i funerali di Roberto, Margherita e Patrizia deceduti nel crollo del ballatoio alle Vele.

NAPOLI – Un’intera comunità è in lutto per la tragedia che ha colpito Scampia. Lunedì 30 luglio 2024 si svolgeranno i funerali di Roberto Abbruzzo, 29 anni, Margherita Della Ragione, 35 anni, e di Patrizia Della Ragione, 53 anni. Sono loro le tre vittime del crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia avvenuto lo scorso lunedì.

La cerimonia funebre avrà inizio alle 8.30 con un momento di preghiera privata nella chiesa della Resurrezione di Scampia, alla presenza dei familiari stretti. Alle 9.30, il feretro delle tre vittime sarà portato in piazza Giovanni Paolo II per una funzione religiosa aperta a tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto. Ai funerali delle vittime del crollo alla Vela azzurra di Scampia sii prevede una partecipazione molto numerosa.

La tragedia ha colpito duramente la famiglia Della Ragione. Infatti, Roberto, 29 anni, è deceduto sul colpo. Sua cugina, Margherita, 35 anni, è deceduta la notte successiva al crollo e sua madre, Patrizia è spirata in ospedale il 24 luglio. Un lutto della famiglia Della Ragione che ha comunque sconvolto l’intera comunità di Scampia.

In ospedale intanto ci sono sette bambini e quattro adulti. Dei sette bambini, due le più gravi sono le nipotine di Patrizia Della Regione. Le piccole sono in gravi condizioni e stanno lottando per vivere. Dei quattro adulti, due in gravi condizioni, sono ricoverati tra l’ospedale del Mare e il Cardarelli.

Intanto proseguono le indagini per accertare le cause del crollo. Ieri, venerdì 26 luglio 2024, si sono concluse le autopsie sui corpi delle vittime, disposte dalla Procura. Gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per fare piena luce sulla vicenda e individuare eventuali responsabilità.