Marano, blitz dei Carabinieri: sgominata rete di spaccio, 18 arresti

Sono 18 gli arresti a Marano le accuse a vario titolo sono di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga.

NAPOLI- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga. Questi i capi d’accusa contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare per le 18 persone arrestate questa mattina, 6 agosto 2024. I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli – sezione riesame – in seguito ad appello proposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Delle diciotto persone indagate a Marano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per 11 è scattata la custodia in carcere, mentre sette sono finiti agli arresti domiciliari. Tre invece risultano al momento ricercate.

L’organizzazione era operativa sul territorio di Marano e zone limitrofe, distribuendo lo stupefacente in diversi comuni campani e retribuendo mensilmente i vari affiliati, con le cosiddette “mesate”, per l’attività di spaccio svolta sulle singole piazze.

L’ordinanza cautelare di quest’oggi è divenuta definitiva in seguito al rigetto dei ricorsi degli indagati da parte della Corte di Cassazione.