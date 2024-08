Casoria, sequestrati otto quintali di sigarette di contrabbando: due arresti

1 minuto per la lettura

Maxi sequestro a Casoria: in un garage sono state trovate otto quintali di sigarette di contrabbando. Due persone sono state arrestate.

CASORIA (NAPOLI) – In un’operazione condotta carabinieri della Compagnia di Casoria ad Arpino, i militari hanno sequestrato ben otto quintali di sigarette di contrabbando, arrestando due persone.

Il blitz è scattato in un garage di via Ventotene, dove i carabinieri hanno rinvenuto 68 scatoloni stipati di sigarette prive dei sigilli di Stato. Un vero e proprio magazzino del fumo illegale, pronto a inondare il mercato locale.

Le indagini, ancora in corso, dovranno stabilire l’origine delle sigarette e le destinazioni finali. Secondo una prima stima, il valore della merce sequestrata ammonta a centinaia di migliaia di euro.

I due uomini arrestati, trovati sul posto con le loro auto pronte a caricare parte del carico, sono stati condotti in caserma. Le accuse nei loro confronti sono di contrabbando e ricettazione.