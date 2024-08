1 minuto per la lettura

La fuga del 31 enne tedesco Tobias Amman si è fermata a Pomigliano d’Arco dove è stato trovato con il cadavere del padre nel bagagliaio dell’auto che aveva appena abbandonato.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) – Una storia che ha dell’incredibile si è consumata questa mattina, 14 agosto 2024, a Pomigliano d’Arco. Tobias Amman, un 31enne tedesco, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. L’uomo, ricercato in tutta Europa per l’uccisione del padre, è stato trovato con il cadavere della vittima nascosto nel bagagliaio della sua auto.

Il 31 enne presumibilmente nella giornata di ieri, 13 agosto 2024, ha ucciso il padre in Germania, poi ha messo il cadavere nel portabagagli e ha attraversato tutta l’Italia prima che l’auto si fermasse. Tobias Amman, 31 anni, è stato così arrestato.

IL VIAGGIO DI TOBIAS AMMAN DALLA GERMANIA A POMIGLIANO CON IL CADAVERE NEL BAGAGLIAIO

La vicenda ha inizio con una segnalazione di un tentativo di furto in via Passariello. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che hanno rintracciato e arrestato il presunto ladro, uno straniero. L’uomo aveva con se circa 561 euro.

Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno scoperto che l’arrestato, Tobias Amman, aveva poco prima abbandonato un’auto sul cavalcavia dell’autostrada Napoli. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’uomo mentre si allontanava dal veicolo.

Raggiunta l’autovettura abbandonata, gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica hanno rinvenuto il cadavere all’interno del bagagliaio. Le indagini hanno poi portato alla luce l’orrore compito.

Le autorità tedesche erano già sulle tracce di Amman, ricercato per l’omicidio del padre. Il 31 enne, infatti, in Germania era stato visto mentre accoltellava il padre. Ha poi attraversato la Svizzera e mezza Italia prima che l’automobile sulla quale guidava si fermasse per un problema meccanico sul cavalcavia dell’autostrada Napoli, nei pressi del casello autostradale di Pomigliano, là dove lui ha cercato di rubare un’altra autovettura, presumibilmente, per proseguire il viaggio.