Capodichino, blitz anti-contrabbando: sequestrate migliaia di sigarette

1 minuto per la lettura

Sigarette di contrabbando a Capodichino: Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane scoprono un passeggero con 58 chilogrammi di tabacchi lavorati.

NAPOLI – Nonostante il periodo estivo, l’attività di contrasto ai traffici illeciti all’Aeroporto di Capodichino non conosce soste. Nella giornata di domenica 11 agosto, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza hanno sgominato un nuovo tentativo di contrabbando di sigarette.

Protagonista del blitz un passeggero di nazionalità bulgara. L’uomo, proveniente da Istanbul, è stato trovato in possesso di ben 2.900 pacchetti di sigarette, per un peso complessivo di 58 chilogrammi.

Il contrabbandiere, sorpreso a Capodichino con quattro valigie piene di sigarette da contrabbando, è stato denunciato per il reato di contrabbando.

Il risultato ottenuto testimonia ancora una volta l’impegno sinergico tra le Fiamme Gialle e dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Queste in sinergia operano all’Aeroporto Internazionale di Capodichino nel contrasto alle frodi doganali, a tutela delle risorse economiche e finanziarie dell’Unione Europea e dello Stato.