Portici, picchia e minaccia l'ex moglie: arrestato 44 enne

L’uomo di Portici è finito in manette dopo una minaccia e aggressione l’ex moglie. La prova della violenza in un video girato dalla donna.

PORTICI (NAPOLI) – Un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Napoli. Ieri sera, martedì 27 agosto 2024, un 44enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo avrebbe aggredito la sua ex moglie davanti al figlio minorenne, colpendola ripetutamente con schiaffi e pugni.

La lite sarebbe scoppiata per questioni legate alla gestione del figlio. L’uomo, in preda alla rabbia, avrebbe afferrato la donna per il collo, scaraventandola a terra e colpendola ripetutamente al volto. Prima di allontanarsi, avrebbe pronunciato minacce di morte nei confronti della donna. Pochi minuti dopo la minaccia, il 44enne di Portici sarebbe tornato nuovamente sotto casa della ex moglie, sfondando a calci la porta d’ingresso nel tentativo di entrare. Terrorizzata, la donna, ha avuto la prontezza di riprendere tutta la scena con il suo cellulare.

I carabinieri, allertati dalla vittima, sono intervenuti sul posto e ne corso della notte hanno rintracciato l’uomo, arrestandolo.

Intanto, la donna, medicata al pronto soccorso per le ferite riportate, ha sporto denuncia contro il suo ex marito, raccontando di aver subito violenze fisiche e psicologiche da parte sua negli ultimi quattro anni. Il video delle aggressioni, acquisiti dai carabinieri, costituiranno una prova fondamentale nel corso del processo. Il 44 enne è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.