Napoli: tentata rapina, ferito 17enne. È in prognosi riservata

1 minuto per la lettura

Un 17enne è ricoverato in prognosi riservata a causa di una coltellata che lo ha ferito probabilmente per tentata rapina a Napoli. Caso analogo, avvenuto nella stessa notte, quello di un 32enne sirilankese

I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania (Napoli) sono intervenuti nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024 nel pronto soccorso dell’ospedale locale per un 17enne ferito probabilmente per tentata rapina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ricostruzione ancora tutta da verificare, il giovane – originario della vicina cittadina di Mugnano – sarebbe stato colpito al basso torace con un’arma da taglio, probabilmente durante un tentativo di rapina. Il 17enne è ora in prognosi riservata, in pericolo di vita. Non è ancora chiaro il luogo dove il giovane è stato ferito. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica e il luogo dell’accaduto.

Questo del 17enne le cui dinamiche, ricordiamo, sono ancora da chiarire, pare non essere un caso isolato. Ci sarebbe infatti un tentativo di rapina fallito dietro il ferimento di un 32enne srilankese avvenuto nella stessa notte a Napoli. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una ferita al torso. Si è trattato, dai primi accertamenti, di una coltellata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia Stella, il 32enne sarebbe stato colpito in vico Tessitori. La ferita è lieve e l’uomo non corre pericolo di vita. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica.