Gli rubano la collana in Calabria, la ritrova in vendita a Portici

2 minuti per la lettura

La disavventura di un giovane emiliano vittima di uno scippo mentre si trovava in vacanza in Calabria: gli rubano la collana e la ritrova su Facebook in vendita a Portici

NAPOLI – Un triangolo geografico come epilogo di un furto. Il primo vertice del triangolo è il furto che avviene a Catanzaro in Calabria. Qui durante una serata estiva un giovane emiliano in vacanza nella regione in punta allo Stivale, si vede scippare dal collo una collana in oro. Al ritorno in Emilia Romagna, secondo vertice di questo triangolo, il 26enne non si dà per vinto. Mentre navigava su Facebook la sua attenzione viene attratta da un annuncio pubblicato sul marketplace del popolare Social Network. In bella mostra, infatti, c’era proprio la collana rubata mentre si trovava in vacanza in Calabria messa di un vendita da un uomo di Portici.

A quel punto il 26enne decide di recuperare la propria collana. Risponde all’annuncio di vendita, nel quale il venditore aveva quotato la collana a 400 euro, spacciandosi per un comune compratore. Messosi d’accordo con il venditore è, quindi, partito dalla provincia di Reggio Emilia percorrendo quasi 700 chilometri in direzione Portici in provincia di Napoli, terzo vertice che chiude il triangolo. Qui il venditore era pronto ad aspettarlo per concludere la vendita con la consegna della merce e l’incasso del profitto.

La vittima dello scippo, però, dopo aver concordato l’acquisto ha anche avvertito i carabinieri di Portici. I militari si sono, quindi, presentati all’appuntamento con il venditore. Al momento dello scambio i carabinieri hanno individuato il venditore, un 38enne di Portici, e l’hanno messo alle strette. Alla fine l’uomo ha consegnato spontaneamente la collana al legittimo proprietario che ha potuto far ritorno in Emilia Romagna con la soddisfazione di aver recuperato il proprio prezioso rubato. Nel frattempo, i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria il 38enne di Portici che dovrà rispondere di ricettazione.