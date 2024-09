Pompei, lite a scuola: 14enne accoltellato da un coetaneo

1 minuto per la lettura

La violenta lite tra coetanei a scuola è avvenuta in un istituto alberghiero di Pompei dove un 14enne è stato accoltellato da un compagno.

POMPEI (NAPOLI) – Un episodio di violenza ha sconvolto la comunità di Pompei nel primo giorno in cui gli studenti sono ritornati in classe. Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato da un coetaneo all’interno di un istituto alberghiero della città. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite scaturita da una futilità. Sembrerebbe per una ragazza.

La lite si sarebbe verificata intorno alle ore 13, l’orario in cui gli studenti sono usciti da scuola. Sul posto sono subito giunte le volanti della polizia e il personale sanitario del 118.

Il 14 enne, colpito alla schiena, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate non gravi.

Il coetaneo protagonista dell’aggressione al termine della lite nella scuola di Pompei invece è stato subito individuato e identificato dagli agenti della Polizia di Stato. Il ragazzo è stato fermato e condotto negli uffici del commissariato di Pompei. Sul caso la Procura dei Minori di Napoli ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accado e valutare la posizione del giovane responsabile.