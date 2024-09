Napoli, viaggiava con 3milioni di euro in cocaina: arrestato

2 minuti per la lettura

I finanziari di Napoli hanno sequestrato oltre 22 kg di cocaina dal valore di 3 milioni di euro: la droga, nascosta nel furgone era suddivisa in panetti marchiati.

NAPOLI – In giro per le strade cittadine con panetti di cocaina purissima per un valore di tre milioni di euro. E’ successo a Napoli dove finanzieri del comando provinciale dove hanno inferto un colpo duro alla criminalità organizzata.

Durante un controllo stradale lungo le principali arterie di accesso alla città, i militari del Gruppo Torre Annunziata hanno intercettato un furgone che trasportava oltre 22 chilogrammi di cocaina purissima. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La droga, invece, sottoposta a sequestro insieme al veicolo e ai telefoni in uso al conducente del mezzo.

Nei giorni scorsi, i finanzieri, impegnati in un quotidiano controllo, hanno notato alcune manovre repentine di un furgone. Da qua i militari hanno deciso di fermarlo per sottoporlo a controllo. All’esisto della perquisizione i militari hanno rinvenuto nascosto l’importante quantitativo di droga. La droga, nascosta in un contenitore di cartone all’interno del portabagagli, era suddivisa in 20 involucri sottovuoto. Particolari gli imballaggi: alcuni panetti riportavano l’adesivo del famoso marchio Apple, altri l’iscrizione “Qorr” e altri ancora l’effigie del Sacro Cuore di Gesù. Questi marchi, secondo gli esperti, sarebbero potuti servire per identificare la partita di stupefacente nel corso delle successive cessioni.

La sostanza stupefacente, analizzata dagli esperti, è risultata essere cocaina. Secondo le stime degli inquirenti, se immessa sul mercato illegale, i 22 chilogrammi di cocaina avrebbero fruttato alla criminalità organizzata circa tre milioni di euro. L’arresto, dunque, condotto dai finanzieri del Gruppo Torre Annunziata, è stato possibile grazie a una serie di attività di intelligence e a un attento monitoraggio del territorio. I militari, insospettiti da alcune manovre sospette del furgone, hanno deciso di fermarlo per un controllo. La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento della droga.