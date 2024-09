Napoli: coppia indagata per morte della turista Chiara Jaconis

2 minuti per la lettura

Una coppia è indagata dalla procura di Napoli per omicidio colposo e omessa vigilanza per la morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di origine calabrese.

Napoli – La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e omessa vigilanza per la morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di origine calabrese deceduta dopo essere stata colpita, domenica, alla testa da una statuina precipitata da un balcone dei Quartieri Spagnoli. Sono due, al momento, le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte della turista, si tratta della coppia che abita nell’appartamento da cui sarebbe caduto l’oggetto. Un atto dovuto che permette agli investigatori di fare maggiori indagini.

Al momento, gli inquirenti non escludono l’ipotesi che uno dei due figli della coppia indagata abbia fatto cadere accidentalmente la statuina. Tuttavia, sono in corso accertamenti approfonditi per stabilire con certezza chi si trovi alla base della tragedia. Ieri nell’abitazione da cui presumibilmente è caduto la statuetta la polizia ha effettue delle perquisizioni. Sono stati sequestrati cellulari, computer e i frammenti della statuina. Gli investigatori stanno analizzando attentamente ogni elemento per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le indagini, affidate alla Polizia di Stato, hanno già portato all’acquisizione di un video che potrebbe fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. Le immagini riprese da una telecamera di video sorveglianza di un b&b in via Santa Teresella degli Spagnoli, mostra la Chiara Jaconis insieme al fidanzato camminare lungo la strada. Lei ha uno zainetto sulle spalle e una borsa in mano. Lui porta il trolley. Si guarda intorno chiara. Camminano con serenità, quando un oggetto cade dall’alto, Chiara cade a terra.

La coppia di Napoli indagata per la morte di Chiara Jaconis, profondamente scossa da quanto accaduto, ha più volte ribadito la propria estraneità ai fatti. Gli avvocati della difesa sostengono che la famiglia sia vittima di una tragica fatalità. La morte della turista ha suscitato profondo sdegno e commozione nell’opinione pubblica. La città di Napoli si stringe attorno alla famiglia della giovane turista.