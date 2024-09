Padova: l'addio a Chiara Jaconis, la turista morta a Napoli

1 minuto per la lettura

Oltre due mila persone a Padova per l’addio alla 30enne Chiara Jaconis, la turista di origine calabrese morta a Napoli. Presenti alle esequie le rappresentanze del comune di Napoli e Locri

PADOVA- La città di Padova ha salutato oggi, 24 settembre 2024, con un profondo senso di sgomento e commozione, la giovane Chiara Jaconis, vittima di un tragico incidente avvenuto a Napoli durate una vacanza. La cerimonia funebre, celebrata nella Basilica di Santa Giustina, ha visto una partecipazione commossa di amici, parenti e autorità locali.

LEGGI ANCHE : Napoli: è morta Chiara Jaconis, la turista colpita da una statuetta

La Basilica era gremita di persone, tutte unite nel dolore per questa perdita improvvisa e ingiustificata. Un dolore immenso per la mamma Cristina, il papà Gianfranco e la sorella Robert. Tra i presenti, oltre i famigliari, gli amici, colleghi da Parigi e rappresentanti istituzionali, anche una delegazione da Napoli e da Locri, cittadina di origine della 30enne.

«La Città di Locri presente quest’oggi alle esequie della cara Chiara. Con questo piccolo gesto di vicinanza, vogliamo – scrivono dall’amministrazione comunale calabrese- rinnovare nuovamente alla famiglia Jaconis il cordoglio dell’intera comunità locrese, certi che l’anima buona e pura come quella di Chiara è già nella gloria di Dio».

L’omelia di don Carlo Cavallin ha offerto un momento di riflessione e conforto. Toccanti le testimonianze della sorella Roberta, del fidanzato di Chiara (con cui la ragazza aveva trascorso il fine settimana a Napoli), degli amici di hanno dipinto un ritratto vivido di una ragazza solare, appassionata e piena di vita. La cerimonia funebre, a cui hanno partecipato giunti anche dalla Calabria, da Torino, Parigi si è conclusa con un lungo applauso. Un ultimo straziante saluto alla giovane vita spezzata troppo presto da una statuetta caduta da un’abitazione nei quartieri Spagnoli, a Napoli.