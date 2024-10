Accoltellato 15enne a Casoria, è in pericolo di vita

1 minuto per la lettura

Accoltellato all’altezza del fegato fuori da un centro commerciale a Casoria forse durante una rissa scoppiata tra giovani

Un 15enne è stato accoltellato all’altezza del fegato vicino a un centro commerciale di Casoria, in provincia di Napoli. Secondo le ricostruzioni, tutte ancora da verificare, si sarebbe trattato di una rissa scoppiata tra giovani poco prima della mezzanotte. Il minorenne, che è stato subito trasferito all’ospedale del mare di Napoli dai sanitari prontamente arrivati sul posto, è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e i militari della tenenza di Arzano. I militari si sono diritte in via San Salvatore a Casoria dove sarebbe avvenuto l’accoltellamento. I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda, raccogliendo le testimonianze e analizzando le immagini filmate dai dispositivi di videosorveglianza. Sarebbero ancora tutti da chiarire i motivi della possibile lite tra ragazzi di ieri, sabato 19 ottobre 2024.

L’episodio innesca ancora una volta il dibattito sul problema della sicurezza. Un problema molto sentito a Casoria così come in tante altri posti in provincia di Napoli. Il fatto che potrebbe trattarsi di una rissa tra minorenni alimenta ancora di più il dibattito su giovani, socialità, sistema educativo e lavoro in un territorio così difficile.