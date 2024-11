Casoria, spara alla finestra dell’ex e fugge: fermato dai Carabinieri

2 minuti per la lettura

Casoria, spara alla finestra dell’ex nonostante fosse ai domiciliari e si dà alla fuga. Dopo giorni di latitanza, il ragazzo è stato rintracciato e fermato dai carabinieri di Casoria.

CASORIA (NAPOLI) – Non sono bastati gli arresti domiciliari a fermare la violenza e la rabbia di un giovane di Casoria (Napoli) che, nonostante fosse già sotto controllo giudiziario, ha deciso di compiere un gesto estremo: prendere una pistola e sparare contro la finestra dell’abitazione della sua ex fidanzata. I fatti risalgono alla notte del 21 ottobre, quando il ragazzo – allora ancora minorenne – ha raggiunto l’abitazione della giovane, anche lei residente a Casoria, e ha esploso un colpo d’arma da fuoco contro la finestra della ragazza.

SPARA ALLA FINESTRA DELL’EX E FUGGE

L’episodio è solo l’ultimo atto di una lunga serie di comportamenti vessatori e persecutori che avevano già portato all’emissione di una misura restrittiva nei confronti del giovane. Nonostante la sorveglianza domiciliare, il ragazzo ha violato il provvedimento, mettendo in atto un gesto che ha destato allarme e timore nella vittima e nella comunità locale.

Dopo l’accaduto, il giovane si è reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce per giorni. Le ricerche, avviate tempestivamente dai carabinieri, hanno coinvolto anche il Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che ha messo in campo tutti i mezzi a disposizione per rintracciare il giovane. I militari hanno setacciato i luoghi abitualmente frequentati dal ragazzo, monitorando i suoi possibili spostamenti con appostamenti e pedinamenti discreti.

Dopo giorni di indagini, l’epilogo è arrivato nella notte scorsa, quando i carabinieri sono riusciti a localizzare il giovane (che nel frattempo ha compiuto 18 anni) mentre era alla guida di un motorino senza patente, sempre a Casoria. I carabinieri di Casoria, coadiuvati da militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, gli hanno notificato un provvedimento di fermo per atti persecutori ai danni di una 19enne e per detenzione e porto illegale di arma da fuoco emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli il 24 ottobre scorso. Ora il giovane si trova nel Centro di Prima Accoglienza del Tribunale per i Minorenni di Napoli, in attesa dell’udienza di convalida del fermo.