Omicidio Santo Romano: il commosso addio al calciatore 19enne

2 minuti per la lettura

Un lungo e commosso addio a Santo Romano, il 19enne vittima di omicidio a San Sebastiano al Vesuvio. I funerali sono stati l’occasione per chiedere giustizia.

CASORIA (NAPOLI)- Un lungo e commosso applauso ha salutato l’ultimo viaggio di Santo Romano, il 19enne vittima di un omicidio a San Sebastiano al Vesuvio. La chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe a Casoria, che questo pomeriggio, 6 novembre 2024, ha ospitato i funerali, era gremita di amici, parenti e conoscenti che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia del giovane, straziata dal dolore. «Giustizia, giustizia» , ha gridato a gran voce la piazza all’uscita del feretro del giovane.

L’atmosfera carica di tristezza e rabbia per una morte che ha scioccato l’intera comunità. Molti giovani, amici di Santo, per l’ultimo saluto al portiere hanno indossavano magliette bianche e hanno accompagnato il feretro fino alla chiesa, suonando insistentemente i clacson dei loro scooter. Un gesto di affetto e di commiato per un ragazzo che amava la vita e lo sport. La bara, sulla quale era appoggiata la maglia da portiere di Santo, è stata portata a spalla dagli amici più cari. In un’immagine toccante che ha sottolineato l’affetto delle tante persone che lo conoscevano. «Santo, numero uno», hanno poi gridato in coro i presenti, mentre le lacrime scorrevano sui volti di tutti.

LEGGI ANCHE: Napoli, ucciso giovane calciatore, fermato dai carabinieri un 17enne

«QUANDO HA SPARATO LO GUARDAVA NEGLI OCCHI»

La morte di Santo ha scosso profondamente la comunità di Casoria. Un giovane pieno di vita, strappato brutalmente a coloro che lo amavano. Per l’omicidio di Santo Romano è stato fermato dai carabinieri un 17enne. «Quando ha sparato lo guardava negli occhi a mio figlio. Se – dichiara la madre del ragazzo durante un collegamento alla trasmissione televisiva di Canale 5, Pomeriggio Cinque- aveva tutti questi problemi psichiatrici perché non è stato curato prima? Con così tanti problemi psichiatrici viene lasciato ad andare in giro armato. Poteva andare a guidare senza patente, andare a divertirsi e allora quale sono i problemi di questo ragazzo?».