Sorrento, aggressione a 18enne: 6 giovani arrestati

Sei ragazzi sono stati arrestati per l’aggressione a un 18enne di Sorrento, l’hanno pestato brutalmente con calci e pugni. L’aggressione, avvenuta a ottobre, vittima con gravi ferite al volto.

SORRENTO (NAPOLI)- Sono sei i giovani sottoposti agli arresti domiciliari per la brutale aggressione ad un diciottenne. I sei giovani originari della Penisola Sorrentina, hanno un’età compresa tra i 18 e i 20 anni, a sono accusati di lesioni personali gravi, con l’aggravante di aver agito in più persone riunite e in un numero superiore a cinque.

Il violento episodio che ha scosso la comunità di Sorrendo, è avvenuto alla sera del 16 ottobre 2024, quando un gruppo di ragazzi ha aggredito brutalmente un 18enne nel centro di Sorrento. La vittima ha riportato diversi e gravi traumi al volto, tanto da dover subire più interventi chirurgici e con una prognosi di almeno 3-4 mesi. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Sorrento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sono partite dalla denuncia sporta dai genitori della vittima, i quali hanno allegato la documentazione sanitaria relativa alle condizioni di salute della vittima del reato, da cui emergeva l’estrema gravità dell’accaduto.

Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare i responsabili dell’aggressione al 18enne di Sorrento. Il giovane diciottenne sarebbe andato in soccorso di un amico e sarebbe così rimasto vittima di calci e pugna da parte del gruppo. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, hanno dato esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica,