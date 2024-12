Meta, scoperto senza biglietto, colpisce il controllore: arrestato

1 minuto per la lettura

Un 19enne di Sant’Antonio Abate, senza biglietto sul treno, è stato arrestato a Meta dopo aver aggredito un controllore della Circumvesuviana. Voleva evitare la multa.

META DI SORRENTO (NAPOLI) – Un 19enne di Sant’Antonio Abate, scoperto a viaggiare senza biglietto sulla Circumvesuviana, ha aggredito un controllore dell’Eav. Il giovane, nel tentativo di evitare il controllo, ha sferrato un pugno al dipendente dell’azienda di trasporti, un 60enne, che lo aveva fermato. Dopo l’aggressione, il 19enne è fuggito alla prima fermata utile, Meta, nella speranza di far perdere le proprie tracce.

Il giovane sceso dal treno è salito al volo su un autobus pensando di averla fatta franca. Dopo pochi minuti però il pullman è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Sorrento. I militari erano stati nel frattempo allertati dalla vittima che aveva anche fornito descrizione del ragazzo e direzione di fuga. I carabinieri sono quindi saliti sull’autobus indicato, dove hanno riconosciuto e bloccato il giovane. Il 19emme è stato condotto in caserma e tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. Terminate le formalità, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il dipendente Eav ha riportato lesioni al viso e ne avrà per 15 giorni.