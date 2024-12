Omicidio a Torre del Greco: extracomunitario accoltellato a morte

1 minuto per la lettura

Un giovane extracomunitario è stato trovato accoltellato a morte in via Gurgo; la polizia di Torre del Greco indaga per fare luce sull’omicidio.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Questa mattina un giovane extracomunitario di circa 30 anni è stato trovato senza vita in via Gurgo, una traversa situata nella periferia del centro abitato. Il corpo dell’ uomo che giaceva in una pozza di sangue, presentava multiple ferite da arma da taglio. L’omicidio si sarebbe consumato questa notte, tra 10 e l’11 dicembre 2024.

A trovare il corpo del giovane uomo sono stati alcuni residenti della zona, che nella mattinata di oggi hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Stato di Torre del Greco e i sanitari del 118. Purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Gli investigatori di Torre del Greco dal ritrovamento del corpo dell’uomo stanno lavorando per ricostruire l’omicidio e risalire all’autore o agli autori del delitto. Le prime indagini si stanno concentrando sulla ricerca di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La speranza degli investigatori è quella di individuare eventuali testimoni o di catturare le immagini dell’aggressore.