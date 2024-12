Tufino, bambina di 4 anni cade dalla scale a chiocciola e muore 

1 minuto per la lettura

Bambina di 4 anni cade dalle scale nella sua abitazione a Tufino e muore. La piccola Alessandra si è svegliata nella notte, indagini sono in corso per chiarire la dinamica della tragedia.

TUFINO (NAPOLI) – Si sarebbe svegliata nel cuore della notte ed è precipitata dalla scala a chiocciola interna all’appartamento. È morta così la piccola Alessandra, la bambina di soli 4 anni che ha perso la vita nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2024.

La tragedia si è verificata in via Roma, nel cuore del paese in provincia di Napoli poco più di 3mila persone dove tutti si conoscono. E dove la notizia ha scosso l’intera comunità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola. Da quanto si apprende, si sarebbe trattato di un tragico incidente domestico. L la bambina di 4 anni cadendo dalla scala a chiocciola interna all’abitazione ha battendo violentemente la testa a terra. La Procura di Nola ha, comunque, aperto un indagine per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto e disposto il momentaneo sequestro dell’abitazione mentre non quello della salma. Il corpicino di Alessandra, nata a Benevento e residente Tufino, verrà restituito ai genitori. Intanto indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

A TRUFIANO BAMBINA DI 4 ANNI CADE DALLE SCALE E MUORE, COMUNITÀ SOTTO SHOCK

«Ancora dolore per la nostra comunità scossa per la perdita della piccola Alessandra avvenuta tragicamente nella notte». Scrive sui social Michele Arvonio, sindaco di Tufino. «Confidiamo nell’operato delle autorità competenti per far luce su quanto accaduto – aggiunge il primo cittadino – rendendoci disponibili ad ogni eventuale azione da intraprendere».