Napoli, 16enne minaccia il suicidio: salvata dai carabinieri

1 minuto per la lettura

Minaccia il suicidio nella stazione di Boscoreale (Napoli), i carabinieri intervengono e salvano la 16enne

Napoli – Arriva da una 16enne la minaccia di suicidio ma per fortuna, grazie all’intervento dei carabinieri, viene salvata. La centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata ha ricevuto una segnalazione da parte del Telefono Azzurro: una ragazza con problemi psichici si trova nella stazione Eav di Boscoreale. Ha 16 anni, vuole farla finita e minaccia il suicidio lanciandosi al passaggio del primo treno.

“I militari della centrale – si legge in una nota dell’Arma – ottengono il numero di cellulare della 16enne e con il cuore in gola digitano il contatto sulla tastiera del telefono. La ragazza risponde. ‘Come stai? Che succede?’ dirà il carabiniere. Due domande che entrano nel cuore della 16enne che da lì in poi sarà un fiume in piena. La ragazza racconta il suo disagio e forse qualcuno finalmente la sta ascoltando. Parole dopo parole il centralinista dell’Arma continua ad ascoltare suggerendo piano piano qualche possibilità che forse la ragazza non aveva ancora preso in considerazione”.

“Il dialogo prosegue senza infrangere quel rapporto intimo e confidenziale. I toni degli interlocutori sono sereni mentre la centrale invia una pattuglia sul posto. La batteria del cellulare potrebbe scaricarsi o peggio ancora la ragazza potrebbe decidere di agganciare”.

La gazzella raggiunge tempestivamente la stazione dei treni. Così, in una doppia conversazione tra telefono e dal vivo i carabinieri guadagnano la fiducia della 16enne che va incontro ai militari. La giovane ora salvata sta meglio.