Nola, bambino di 10 anni travolto e ucciso da un’auto

1 minuto per la lettura

Il bambino di 10 anni originario della Polonia ma residente in Finlandia, è stato travolto e ucciso a Nola da un’auto mentre stava attraversando un passaggio a livello. La donna alla guida si è subito fermata per prestare soccorso.

NOLA (NAPOLI)- La serata di ieri, 26 dicembre 2024, a Nola l’atmosfera natalizia è stata gelata da da una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Un piccolo turista di 10 anni, originario della Polonia ma residente in Finlandia, ha perso la vita in un incidente stradale. Il bambino è stato travolto e ucciso dall”auto mentre attraversava un passaggio a livello di Nola.

Il piccolo, che si trovava in città per trascorrere le vacanze con la famiglia, è stato travolto da una vettura condotta da una donna. L’automobilista che era alla guida della macchina si è immediatamente fermata per prestare soccorso al piccolo ma le condizioni del bimbo sono apparse subito disperate. Caricato in macchina, il bambino è stato portato al vicino ospedale. I medici però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso che è avvenuto per schiacciamento. La donna è stata sottoposta all’alcoltest e agli accertamenti tossicologici ed è risultata negativa. La salma è stata restituita ai familiari.