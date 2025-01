Castellammare di Stabia, abusi sessuali su alunni: arrestata insegnante

2 minuti per la lettura

Castellammare di Stabia: arrestata l’insegnante accusata di abusi sugli alunni minori. Le indagini hanno confermato i sospetti iniziali dei genitori degli alunni.

CASTELLAMMARE DI STABIA- C’è una svolta nelle indagini sugli abusi sessuali che avevano scosso la comunità di Castellammare di Stabia lo scorso novembre. La docente di sostegno al centro delle accuse, che era stata aggredita dai genitori, è stata oggi martedì 14 gennaio 2025, arrestata. La donna si trova adesso nel carcere femminile di Benevento. La docente è accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne.

La donna, di 40 anni, è accusata di aver tenuto comportamenti di natura sessuale con alcuni alunni della scuola media. In quella scuola la 40enne svolgeva il ruolo di insegnante di sostegno. La vicenda era salita alla ribalta lo scorso mese di novembre, quando un gruppo di genitori si era recato presso la scuola “Catello Salvati” di Castellammare di Stabia e avevano aggredito la professoressa. Da qua i carabinieri hanno avviato le indagini per la violenza alla docente da parte di alcuni alunni. I genitori raccontavano di come i loro figli avevano raccontato di incontri in luoghi appartati a scuola con l’insegnante. E sembrerebbe che la donna abbia mostrato ai ragazzi, tutti minori di 14 anni, alcuni video pornografici. E, inoltre, avrebbe tenuto comportamenti a sfondo sessuale. Secondo gli inquirenti avrebbe abusato sessualmente di uno di tali studenti.

INSEGNANTE ARRESTATA: LE INDAGINI DEI CARABINIERI DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Dalle indagini svolte dai carabinieri, la donna avrebbe creato anche un gruppo social con alcuni alunni, nel quale gli unici argomenti trattati sarebbero stati di carattere sessuale. L’insegnante è stata arrestata dai i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia su provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. La donna è stata portata nel carcere femminile di Benevento.