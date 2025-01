Napoli, vigilessa aggredita a Fuorigrotta: colpita da un sasso

2 minuti per la lettura

La vigilessa aggredita era intervenuta a Fuorigrotta, quartiere di Napoli, perché dei ragazzi avevano acceso un “fuoco di S’Antantonio”, ed è stato colpita da un sasso.

NAPOLI- Una vigilessa della polizia municipale è stata aggredita e ferita da un gruppo di ragazzi mentre era in servizio. L’episodio, avvenuto ieri sera, 19 gennaio 2025, nel quartiere di Fuorigrotta. Precisamente in via Campegna. La donna, vice responsabile dell’unità operativa di Fuorigrotta, era intervenuta insieme ai suoi colleghi per un “fuoco di Sant’Antonio” acceso abusivamente da un gruppo di giovani. Nel tentativo di mettere in sicurezza i suoi uomini, è stata colpita da un sasso lanciato dai ragazzi. Come ha riferito il comandante della polizia locale, Ciro Esposito, la vittima «ha messo in sicurezza i propri collaboratori, ma è stata colpita da un corpo contundente. Chi svolge il nostro lavoro sa che purtroppo è esposto, anche se simili episodi non dovrebbero accadere». La vigilessa è stata subito soccorsa dal personale medico. Le sue condizioni sono buone ed ha avuto un referto di 15 giorni.

IL SINDACO DI NAPOLI MANFREDI E IL PREFETTO DI BARI SONO INTERVENUTI SUL CASO DELLA VIGILESSA AGGREDITA

«Noi siamo molti impegnati e sono vicino ai vigili che sono stati anche fatti oggetto di aggressione da parte dei ragazzini». Ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando l’aggressione. Allargando il discorso più in generale al tema della sicurezza. Il sindaco ha evidenziato che «è importante presidiare il territorio ed è necessario uno sforzo collettivo. Noi lo facciamo anche con le tecnologie e la videosorveglianza. Cerchiamo di fare il massimo possibile per garantire una città sempre più sicura».

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha chiesto «tolleranza zero per i violenti. I servizi di controllo saranno sempre più serrati e le forze dell’ordine assicureranno alla giustizia i responsabili». «Le tradizioni non hanno nulla a che vedere con questi atti». ha proseguito il prefetto che ha espresso la sua vicinanza e solidarietà alla polizia locale di Napoli. Ed ha annunciato che i controlli proseguiranno in maniera sempre più serrata anche nei prossimi giorni.